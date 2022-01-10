شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت يؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وتلاحم البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، خصوصية العلاقات المصرية-الكويتية، وتلاحم البلدين الفكري والثقافي، مشيرا إلى التعاون الوثيق مع المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون ومكتبة الكويت الوطنية وخاصة الفعاليات الثقافية التي تقيمها وترعاها سفارة جمهورية مصر العربية في الكويت، وعلى إسهاماتهما البارزة وبصماتهما المُضيئة في إثراء الساحة الثقافية الكويتية.

وقال سفير مصر بالكويت -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ندوة أقيمت مساء اليوم الاثنين بقاعة العروض الملحقة بمكتبة الكويت الوطنية بعنوان "اللغة العربية تاريخ وحضارة" نظمها الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف برئاسة الشيخة نوال الحمود الصباح- إن اللغة العربية تعد من أقدم اللغات السامية وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثا، وهي ركن أصيل من أركان التنوع الثقافي فقد أثرت تأثيرا عميقا مباشرا وغير مباشر على كثير من لغات العالم الأخرى.

وألمح السفير شلتوت إلى أن اللغة العربية ساهمت بشكل أساسي في عملية نقل المعارف العلمية المتنوعة، وفي إطار دعم وتعزيز اللغات والثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قرارا عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وهو الاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، لذا تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر كون اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة في عام 1973، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بجمال وثقافة وتطور اللغة العربية من خلال إعداد الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.

وأكد أن موضوع احتفالية عام 2021 "اللغة العربية والتواصل الحضاري" خير دليل على الدور المهم الذي لازالت تضطلع به اللغة العربية في وقت تعاظمت فيه ظواهر العولمة والرقمنة والتعددية اللغوية، وستبقى دائما اللغة العربية جسرا لمد الوصال بين الناس ووسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام قال تعالى "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" وكم يحق لنا أن نفخر كأمة إسلامية قوامها أكثر من 1,9 مليار نسمة أي 25% من سكان العالم، بأننا أصحاب لغة القرآن الكريم، فقد تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذه اللغة العظيمة التي استطاعت أن تستوعب كافة الحضارات المختلفة من أقدم الحضور حتى وقتنا الحاضر وقول أمير الشعراء أحمد شوقي "إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد".

وأوضح أن اللغة العربية حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ تاريخ العرب منذ العصر الجاهلي، حيث انتقل إلينا عن طريقها بطولاتهم وأشعارهم، وعن طريقها اتصلت الأجيال العربية قديما وحديثا، وأصبحت لغة عالمية يطلبها كل باحث في التراث العربي والإسلامي.

بدورها، أكدت الشيخة نوال الحمود الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، ضرورة تشجيع الأطفال على الاهتمام باللغة العربية لانها لغة القران الكريم مشيرة إلى كونها جسر التواصل بين العرب.

ووجهت الشيخة نوال الشكر لسفير جمهورية مصر العربية السفير أسامة شلتوت لجهوده واهتمامه المتواصل علي المشاركة في كافة المحافل والفعاليات الثقافية بدوله الكويت .

وافتتح السفير المصري والشيخة نوال على هامش الندوة معرضا فنيا لفنون لمجموعة لوحات زيتية من اعداد فنانين مصريين وكويتيين وتعبر عن اللغة العربية وتاريخها وابداعاتها المتنوعة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن اللغة العربية ومقطوعات شعرية عن الهوية العربية.

شهد الندوة السفيرة البريطانيه بالكويت بليندا لويس ولفيف سفراء الدول الاجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت والمهتمين بالحركة الثقافية والأدبية بدولة الكويت الشقيقة.