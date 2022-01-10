شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل 39 ألف راكب على متن 352 رحلة سفر ووصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 173 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 17345 راكبا، كما يغادر المطار 179 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 22555 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.