شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات على هامش منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، شما المزروعى وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات نائب رئيس مركز الشباب العربي، اليوم الاثنين، على هامش مشاركتها كمتحدثة فى الجلسة العامة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا .. إنذار للانسانية وأمل جديد"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب وزير الشباب والرياضة بمعالى شما المزروعى، مشيداً بجهودها فى تنمية وتطوير قدرات الشباب الإماراتى. وتناول اللقاء مناقشة البرامج المشتركة التى يمكن تنفيذها فى البلدين لتنمية وبناء قدرات الشباب، مشيدين بالعلاقات الثنائية التى تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة .

كما تناول اللقاء كيفية تفعيل التعاون الثنائى على مستوى الشباب مع إعلان مبادئ الشراكة المتوقعة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز الشباب العربى انطلاقاً من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك وإدراكاً لأهمية خدمة قطاع الشباب والمشاركة الفعالة للشباب العربى وتنفيذ المبادرات التى من شأنها الوقوف على احتياجات وخدمة الشباب العربى .

وتناقش الوزيران حول أهمية الشراكة بين الوزارة ومركز الشباب العربى والتى من شأنها تعزيز وتطوير التعاون المشترك فى مجالات المشروعات والبرامج والمبادرات التى تحقق فائدة للشباب العربى بصفة عامة والشباب المصرى بصفة خاصة .

وأشار الوزيران التى ضرورة تشجيع الشباب فى الوطن العربى على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات فى إطار تمكين الشباب العربي، بالاضافة إلى حث الشباب على الاشتراك فى منصة أبحاث الشباب العربى ونشر بحوثهم عليها.

يذكر أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعالى شما المزروعى قد شاركا فى افتتاح المنتدى والجلسة العامة الرئيسية بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور عربى رسمى وشعبى لافت. وكان على رأس الوفود العربية الرسمية المشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، وولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.



أشرف صبحى ووزيرة الشباب بالإمارات