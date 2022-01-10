شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع كفاءة أنفاق المشاة بميدان الجيزة وتشغل السلالم الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتوفير حرم أمن لعبور المشاة بعيداً عن حرم الطريق للتيسير على المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى ذلك الشأن.

ورفعت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب ، كفاءة أنفاق عبور المشاة بميدان الجيزة والتي شملت تنفيذ أعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة وصيانة وتشغيل السلالم الكهربائية للتسهيل علي المواطنين و كبار السن في عبور الطريق .

وفى سياق متصل تمكنت محافظة الجيزة خلال شهور في إجراء تحول جذري وحضاري في منطقة كانت يعاني مواطنوها من وجود أماكن تربية للمواشي والإغنام بها، وما يتبعه من وجود مخلفات، وذلك بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وأزالت المحافظة كافة التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال العامة والجزارة وتمهيد الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة، وأحواض زراعات خضراء ودعمها ببعض الأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية لتكامل الصورة الحضارية لأعمال التطوير التي يشهدها الطريق بالكامل.