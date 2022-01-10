شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بحرينى: المنتدى يمنح الشباب الفرصة الكاملة للمشاركة فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير شؤون الشباب والرياضة البحرينى أيمن بن توفيق المؤيد، إن منتدى شباب العالم يعتبر جزءا من منظومة عمل المجتمع الدولي؛ لتوعية الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة، للمشاركة الفاعلة فى عملية التنمية المستدامة ومناقشة مختلف القضايا التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى وتقييمها بنظرة شبابية، معربا عن تقديره للجنة المنظمة للمنتدى على حسن التنظيم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن تصريحات "المؤيد" جاءت بمناسبة مشاركته فى فعاليات المنتدى فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ المصرية، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء الدول ومشاركة عدد كبير من شاب وشابات العالم.



وأضاف المؤيد أن منتدى الشباب العالم يعتبر من التجمعات الشبابية الهامة على المستوى العالمي، حيث يتضمن ورش عمل متميزة يشارك فيها عدد من الشباب يطلعون على تجارب بعضهم البعض، ويتحاورون ويتناقشون فى العديد من الموضوعات التى تهم العالم ويضعون لها الحلول برؤيتهم التى تستشرف المستقبل وتمكن الشباب من الاشتراك فى صناعة القرار فى مختلف القضايا.



يذكر أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة يناقش أوضاع العالم ما بعد كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، بجانب تسليط الضوء على قضايا السلام والإبداع والتنمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.