شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال بالقاهرة يترأس وفد بلاده المشارك بمنتدى شباب العالم ويشيد بالإجراءات التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، معتبرا أنها من أهم المبادرات التي أطلقت على مستوى العالم لدعم الشباب وجعل لغة الحوار سبيلا للتواصل، خاصة أنها تجمع الشباب من مختلف دول العالم بمختلف جنسياتهم وأعمارهم وديانتهم وعرقهم .

وجاء ذلك خلال ترؤسه وفد الصومال المشارك في فعاليات المنتدى حيث شارك في افتتاح أعمال المنتدى بمدينة شرم الشيخ .

وأعرب السفير الصومالي عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الشبابي ، متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى الذي يضم مختلف شباب العالم باعتباره فرصة لاستغلال طاقات الشباب وأفكاره لتنمية بلادهم والنهوض بها.

وأعرب عن أمله فيأن يتم إتاحة المزيد من الفرص للشباب في الدول الأقل نموا للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى خلال السنوات المقبلة ،مشيدا بالاجراءات التنظيمية واللوجستية التي تمت على أعلى مستوى وأظهرت شرم الشيخ مدينة السلام في أبهي حللها .