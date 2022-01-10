رفضوا رد الشبكة فابتزها.. ضبط شاب هدد خطيبته السابقة بصور فاضحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم بابتزاز خطيبته السابقة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تضرر فتاة تدعى "صفاء" من خطيبها السابق لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لعدم رد أسرة الشاكية مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.