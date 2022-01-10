تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام لـ 12 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام لجلسة 12 فبراير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وأسندت النيابة للمتهمين "مي. أ" كوافيره، و"أحمد. س" عامل، و"بدر. م" سائق، تهمة سرقة الأوراق المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه بالإكراه، بأن اتحدت إرادتهم ووضعوا مخطط إجرامي محكم لتنفيذه، واستهلته المتهمة الأولى بالتواصل تليفونياً مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته لحضورها لمسكنه.

تابعت: واستقلت المتهمة الأولى سيارة مع المتهمين الثاني والثالث، وما أن وصلت حتى طلبت من المحني عليه النزول لاستقبالها، وأثناء ذلك حاول المتهم الثالث إلهائه حتى يقوم المتهم الثاني بالاختباء ببهو المنزل، وخلال دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني مشهراً سلاح أبيض، وكمم فمه مجبراً إياه بالدلوف لمسكنه، وما أن دخلوا مسكنه كبلوه وهددوه بالسلاح الأبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا المتهم الثاني سلاح أبيض "سكين" بدون مصوغ قانوني.