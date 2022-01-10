اللقطات الأولى من موقع سقوط سيارة عمال من أعلى معدية منشاة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة جهودهم لانتشال ضحايا حادث سقوط سيارة نقل من أعلى معدية القطا بمركز منشأة القناطر، مساء الاثنين.

ورصدت اللقطات الأولى من موقع الحادث تجمهر العشرات من الأهالي بمحيط المعدية المُشار إليها مع الدفع بأوناش الإنقاذ النهري لأعامل التمشيط.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نقل من "معدية القطا" التابعة لفرع رشيد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إنقاذ القليوبية.

التحريات الأولية للعقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن سيارة نقل تقل عمالا عائدين من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهو الأخرى، لكن سقطت بالمجرى المائي.