انتشال جثتين حتى الآن.. انقلاب سيارة نقل من أعلى معدية بمنشأة القناطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر شمال الجيزة، مساء الاثنين، انقلاب سيارة نقل تقل عمال مزرعة من أعلى معدية القطا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي عاملين حتى الآن مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا آخرين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نقل من "معدية القطا" التابعة لفرع رشيد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع إنقاذ القليوبية.

التحريات الاولية للعقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن سيارة نقل تقل عمالا عائدين من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهو الأخرى، لكن سقطت بالمجرى المائي.

استخرج رجال الضفادع البشرية جثتين حتى الآن مع استمرار أعامل البحث والتمشيط بقاع المجرى المائي بحثا عن آخرين.

بدوره، وجه اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، مساعده لقطاع أكتبور بسرعة الانتقال إلى محل الحادث وتقديم كافة أوجه الدعم للقوات المشاركة في عمليات البحث والانتشال.