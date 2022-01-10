انتصار السيسي: أشعر بالسعادة والفخر لعودة منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إنها تشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم.

وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الاثنين: "تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق".

وتابعت: "أتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وأن يكون منتدى شباب العالم دائما جسر للتلاقي ونموذجا للتسامح والتعايش وقبول الآخر".