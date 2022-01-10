حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الخميس القادم، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات الفنانة "فيروز" منها سألوني الناس، كيفك انت، بعدك على بالي، سلملي عليه، يسعد صباحك، أنا لحبيبى، ليلة عيد، رجعت الشتوية، وحبيتك بالصيف.

يشارك في الحفل نجوم الفرقة شمس إبراهيم، شروق شريف، آلاء أيوب، سارة مجدي، ومي حسن.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.