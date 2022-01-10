شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتناول أزمة كورونا فى أولى جلسات منتدى شباب العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الإصابات مع ظهور الجائحة كانت بالآلاف ثم تجاوزت الملايين وعشرات الملايين ثم مئات الملايين، متابعا: "بشكل وأخر بنفس الكلام عن الوفيات بنتكلم عن عدة ملايين".

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات الرئيس خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم..