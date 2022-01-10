شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل إنسانية بتوقيع أينشتاين والأم تريزا والرومى بمنتدى شباب العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من المشاهير والشخصيات العالمية خلال فعاليات منتدى الشباب في نسخته الرابعة، وذلك بتقنية الهولوجرام، ومن ضمن تلك الشخصيات عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، والأم تريزا، وجلال الدين الرومى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.