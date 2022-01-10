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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في مصر لم يتوقف لحظة رغم جائحة كورونا، معلقا بالقول: "في مصر مخوفناش من الجائحة ..ولو كنتوا شوفتوا الشعب المصري كانت بيتعامل معها إزاى ..كان فيه إجراءات احترازية وتحسُب واندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، : لم يتوقف العمل في مصر لحظة لأن إحنا مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف ..والحياة تقف ..لا.. الحياة متوقفش.. الحياة هتستمر ..هنتجاوز استمرارها بشكل كامل قريبا ".
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
جلسة منتدى شباب العالم
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
جلسة منتدى شباب العالم
جلسة منتدى شباب العالم
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
جلسة منتدى شباب العالم
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة الهجرة
الدكتورة غادة والى
المهندس طارق الملا وزير البترول