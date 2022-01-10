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الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في مصر لم يتوقف لحظة رغم جائحة ، معلقا بالقول: "في مصر مخوفناش من الجائحة ..ولو كنتوا شوفتوا الشعب المصري كانت بيتعامل معها إزاى ..كان فيه إجراءات احترازية وتحسُب واندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، : لم يتوقف العمل في مصر لحظة لأن إحنا مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف ..والحياة تقف ..لا.. الحياة متوقفش.. الحياة هتستمر ..هنتجاوز استمرارها بشكل كامل قريبا ".

 

 


منتدى شباب العالم 2022 (44)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (50)

الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022

 

منتدى شباب العالم 2022 (42)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (20)

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية

 

منتدى شباب العالم 2022 (28)

جلسة منتدى شباب العالم

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (31)

جلسة منتدى شباب العالم

 

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جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (35)

الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (40)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (51)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (52)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (54)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 

منتدى شباب العالم 2022 (1)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (2)

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

 

منتدى شباب العالم 2022 (7)

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

 

منتدى شباب العالم 2022 (8)

الدكتورة رانيا المشاط

 

منتدى شباب العالم 2022 (10)

وزيرة الهجرة

 

منتدى شباب العالم 2022 (11)

الدكتورة غادة والى

 

منتدى شباب العالم 2022 (15)

المهندس طارق الملا وزير البترول

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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