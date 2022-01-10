أخبار مصر

رئيس زامبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتعرف على إبداعات وابتكارات الشباب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتعرف على إبداعات وابتكارات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم". 

 

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم: "جائحة – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بلاده تضع الشباب في المقدمة باعتبارهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية ولن ندخر جهدا في دعم وتعزيز مشاركة الشباب في كافة شئون الدولة. 

 

وتابع رئيس زامبيا: "تم وضع مهام تتضمن ألية تفاعلية في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمشاركة الشباب، وزامبيا لديها أكثر من 10 ألاف شاب يشاركون في قطاع الترفيه، ومن ثم نحن نسعى إلى مزيدا من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

وأكد أن بلاده تعمل على إشراك القطاع الخاص والاستفادة من دوره في المجتمع وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنه في هذه السياسات قمنا إنشاء وزارات جديدة، والاهتمام بالعلوم والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة. 

 

وطالب رئيس زامبيا، شباب بلاده المشاركين في منتدى شباب العالم، الاستفادة من هذا المنتدى، وتحويل ما يحدث فيه إلى أفعال جادة وفعالة وأن يكونوا عضوا فعالا في المجتمعات.

 

 


منتدى شباب العالم 2022 (44)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (50)

الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022

 

منتدى شباب العالم 2022 (42)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (20)

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية

 

منتدى شباب العالم 2022 (28)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (29) - Copy
الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (31)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (34) - Copy

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (35)

الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (40)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (51)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (52)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (54)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 

منتدى شباب العالم 2022 (1)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (2)

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

 

منتدى شباب العالم 2022 (7)

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

 

منتدى شباب العالم 2022 (8)

الدكتورة رانيا المشاط

 

منتدى شباب العالم 2022 (10)

وزيرة الهجرة

 

منتدى شباب العالم 2022 (11)

الدكتورة غادة والى

 

منتدى شباب العالم 2022 (15)

المهندس طارق الملا وزير البترول

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا