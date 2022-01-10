شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الاقتصاد المصرى مستعد لتحمل أى صدمات أكثر قد يسببها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النتائج التي تحققت في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر قياسا بالدول المثيلة من ناحية العدد تعتبر إيجابية جدا، مشيرا إلى أن مصر بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 ، مضيفا: "أتصور إن إحنا لو مكوناش أطلقنا هذا البرنامج اللى كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين كان هايبقى موقفنا وتداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر بكتير لو معملناش هذا البرنامج".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"،: "شغالين في المرحلة التانية وعاوزة أقولكم إن الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكثر قد يسببها الوباء على العالم ومصر أكيد.. كنا شغالين على الاقتصاد في مصر ومشروعات قومية كثيرة علشان نحقق التنمية معدلات التنمية وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل.

وتابع الرئيس: كان ممكن ناخد قرار ونعمل إيقاف كامل للأنشطة لكن معملناش كده.. عملنا استراتيجية للحفاظ على معدلات العمل ونفس الوقت إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الوباء".