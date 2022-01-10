شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إماراتية بمنتدى شباب العالم: مصر هي القلب ولها مكانة خاصة في نفوسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت شما المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، عن سعادتها البالغة بحضورها إلى مصر والمشاركة في أعمال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قائلة: "نحن بين أهلنا ووطنا الثاني مصر.. مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد.. كل العرب تتفق وتتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أى اعتبار آخر".

وتذكرت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، المقولة الخالدة للراحل الشيخ زايد، قائلة خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": إن نهضة مصر هي نهضة الأمة العربية كلها"، مضيفا: "مصر لنا جميعا هي القلب".

واستعرضت "المزروعي" تجربة الامارات في تمكين الشباب وقيادة المستقبل، كاشفة عن أن مجلس الوزراء في الإمارات أقر سياسة وطنية لتمكين الشباب، مشيرة إلى أن أكثر من 40 % من الشباب العربي كانوا قلقين من الفكر المتطرف، والآن لم يعد هذا الفكر الآن.