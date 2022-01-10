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رئيس وزراء تنزانيا: كورونا أثرت على الصناعة.. ومنتدى الشباب مهم للاستماع لكافة الرؤى

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القاهرة - سامية سيد - أعرب قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، عن سعادة وتقدير دولته للمشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى آمال جديدة فى ظل جائحة كورونا، وقد وضعت تنزانيا فى الاعتبار أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تأثيرات الجائحة.

أضاف قاسم مجاليوا، فى كلمته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديدة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا أثرت على تباطؤ الأعمال وتأخير انتاج الصناعة، لذلك حرصت تنزانيا على التركيز على تحقيق التعافى الاقتصادى من أجل نظرة مستقبلية تطلعيه، مردفا: "الجائحة أثرت على الحياة اليومية للشباب واعتمدنا على استراتيجيات لتحقيق الرخاء والتنمية، وقد مضى عامين على مرور هذه الجائحة وهناك دولا أفريقيا لم تتعافى بعد لأن التعافى ليس سهلا".

وأشار إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، قائلا: "النسخ الثلاث السابقة جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم للانخراط فى اتخاذ القرار خاصة فى التحديات التى تعوق السلام العالمى واستغلال الشباب، ونحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى، وتمكين الشباب فى الانخراط مع صناع السياسيات من أجل جعل عالمنا أفضل، ويجب أن نسرع فى اتخاذ الخطوات من أجل أن نعيش فى عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية".

وأكمل: "على الرغم من التحديات، فالعالم بحاجة إلى مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة لتحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع بنطاق التشريعات والسياسات حول العالم، لاسيما وأن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالى سكان العالم، وهو أمر جوهرى لبذل الجهود من أجل تعافى الاقتصاديات، وأنا أدعو إلى جهود مشتركة بين كل المؤسسات الإقليمية والدولية فى أفريقيا والعالم لوضع استراتيجيات وسياسيات شاملة للتغلب على التحديات".


أعرب قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، عن سعادة وتقدير دولته للمشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى آمالا جديدة فى ظل جائحة كورونا، وقد وضعت تنزانيا فى الاعتبار أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تأثيرات الجائحة.

أضاف قاسم مجاليوا، فى كلمته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديدة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا أثرت على تباطؤ الأعمال وتأخير انتاج الصناعة، لذلك حرصت تنزانيا على التركيز على تحقيق التعافى الاقتصادى من أجل نظرة مستقبلية تطلعيه، مردفا: "الجائحة أثرت على الحياة اليومية للشباب واعتمدنا على استراتيجيات لتحقيق الرخاء والتنمية، وقد مضى عامين على مرور هذه الجائحة وهناك دولا أفريقيا لم تتعافى بعد لأن التعافى ليس سهلا".

وأشار إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، قائلا: "النسخ الثلاث السابقة جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم للانخراط فى اتخاذ القرار خاصة فى التحديات التى تعوق السلام العالمى واستغلال الشباب، ونحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى، وتمكين الشباب فى الانخراط مع صناع السياسيات من أجل جعل عالمنا أفضل، ويجب أن نسرع فى اتخاذ الخطوات من أجل أن نعيش فى عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية".

وأكمل: "على الرغم من التحديات، فالعالم بحاجة إلى مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة لتحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع بنطاق التشريعات والسياسات حول العالم، لاسيما وأن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالى سكان العالم، وهو أمر جوهرى لبذل الجهود من أجل تعافى الاقتصاديات، وأنا أدعو إلى جهود مشتركة بين كل المؤسسات الإقليمية والدولية فى أفريقيا والعالم لوضع استراتيجيات وسياسيات شاملة للتغلب على التحديات".

 

 


منتدى شباب العالم 2022 (44)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (50)

الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022

 

منتدى شباب العالم 2022 (42)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (20)

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية

 

منتدى شباب العالم 2022 (28)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (29) - Copy
الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (31)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (34) - Copy

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (35)

الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (40)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (51)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (52)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (54)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 

منتدى شباب العالم 2022 (1)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (2)

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

 

منتدى شباب العالم 2022 (7)

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

 

منتدى شباب العالم 2022 (8)

الدكتورة رانيا المشاط

 

منتدى شباب العالم 2022 (10)

وزيرة الهجرة

 

منتدى شباب العالم 2022 (11)

الدكتورة غادة والى

 

منتدى شباب العالم 2022 (15)

المهندس طارق الملا وزير البترول

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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