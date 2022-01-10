شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تنزانيا: كورونا أثرت على الصناعة.. ومنتدى الشباب مهم للاستماع لكافة الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، عن سعادة وتقدير دولته للمشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى آمال جديدة فى ظل جائحة كورونا، وقد وضعت تنزانيا فى الاعتبار أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تأثيرات الجائحة.

أضاف قاسم مجاليوا، فى كلمته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديدة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا أثرت على تباطؤ الأعمال وتأخير انتاج الصناعة، لذلك حرصت تنزانيا على التركيز على تحقيق التعافى الاقتصادى من أجل نظرة مستقبلية تطلعيه، مردفا: "الجائحة أثرت على الحياة اليومية للشباب واعتمدنا على استراتيجيات لتحقيق الرخاء والتنمية، وقد مضى عامين على مرور هذه الجائحة وهناك دولا أفريقيا لم تتعافى بعد لأن التعافى ليس سهلا".

وأشار إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، قائلا: "النسخ الثلاث السابقة جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم للانخراط فى اتخاذ القرار خاصة فى التحديات التى تعوق السلام العالمى واستغلال الشباب، ونحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى، وتمكين الشباب فى الانخراط مع صناع السياسيات من أجل جعل عالمنا أفضل، ويجب أن نسرع فى اتخاذ الخطوات من أجل أن نعيش فى عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية".

وأكمل: "على الرغم من التحديات، فالعالم بحاجة إلى مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة لتحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع بنطاق التشريعات والسياسات حول العالم، لاسيما وأن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالى سكان العالم، وهو أمر جوهرى لبذل الجهود من أجل تعافى الاقتصاديات، وأنا أدعو إلى جهود مشتركة بين كل المؤسسات الإقليمية والدولية فى أفريقيا والعالم لوضع استراتيجيات وسياسيات شاملة للتغلب على التحديات".



أعرب قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى، عن سعادة وتقدير دولته للمشاركة فى منتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى آمالا جديدة فى ظل جائحة كورونا، وقد وضعت تنزانيا فى الاعتبار أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تأثيرات الجائحة.

أضاف قاسم مجاليوا، فى كلمته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديدة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا أثرت على تباطؤ الأعمال وتأخير انتاج الصناعة، لذلك حرصت تنزانيا على التركيز على تحقيق التعافى الاقتصادى من أجل نظرة مستقبلية تطلعيه، مردفا: "الجائحة أثرت على الحياة اليومية للشباب واعتمدنا على استراتيجيات لتحقيق الرخاء والتنمية، وقد مضى عامين على مرور هذه الجائحة وهناك دولا أفريقيا لم تتعافى بعد لأن التعافى ليس سهلا".

وأشار إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، قائلا: "النسخ الثلاث السابقة جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم للانخراط فى اتخاذ القرار خاصة فى التحديات التى تعوق السلام العالمى واستغلال الشباب، ونحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى، وتمكين الشباب فى الانخراط مع صناع السياسيات من أجل جعل عالمنا أفضل، ويجب أن نسرع فى اتخاذ الخطوات من أجل أن نعيش فى عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية".

وأكمل: "على الرغم من التحديات، فالعالم بحاجة إلى مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة لتحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع بنطاق التشريعات والسياسات حول العالم، لاسيما وأن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالى سكان العالم، وهو أمر جوهرى لبذل الجهود من أجل تعافى الاقتصاديات، وأنا أدعو إلى جهود مشتركة بين كل المؤسسات الإقليمية والدولية فى أفريقيا والعالم لوضع استراتيجيات وسياسيات شاملة للتغلب على التحديات".



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسى



الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية جلسة منتدى شباب العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة منتدى شباب العالم جلسة منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

جلسة منتدى شباب العالم

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة الهجرة

الدكتورة غادة والى

المهندس طارق الملا وزير البترول