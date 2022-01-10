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الرئيس السيسي: جائحة كورونا تحدٍ عظيم قابل الإنسانية فى العصر الحديث

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تحدٍ عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، والحقيقة أيضا إنها شكلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، دائما نقول في كل "محنة" توجد "منحة"، لأن التداعيات التي أفرزتها الجائحة حتى الآن نتكلم عن توقف قطاعات كاملة في السنوات الماضية، مضيفا: "فيه دول عملت إغلاق كامل لكل مناحي الحياة، وهناك قطاعات توقفت بالكامل مثل الطيران والسياحة وقطاعات أخرى تضررت".

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

 

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

 

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

 

 


منتدى شباب العالم 2022 (44)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (50)

الرئيس السيسى يصل منتدى شباب العالم 2022

 

منتدى شباب العالم 2022 (42)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (20)

الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الجلسة الحوارية

 

منتدى شباب العالم 2022 (28)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (29) - Copy
الرئيس عبد الفتاح السيسى

 


منتدى شباب العالم 2022 (31)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (34) - Copy

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (35)

الرئيس السيسى يشهد افتتاح جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (40)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (51)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (52)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (54)

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

منتدى شباب العالم 2022 (14)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 

منتدى شباب العالم 2022 (1)

جلسة منتدى شباب العالم

 

منتدى شباب العالم 2022 (2)

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

 

منتدى شباب العالم 2022 (7)

الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط

 

منتدى شباب العالم 2022 (8)

الدكتورة رانيا المشاط

 

منتدى شباب العالم 2022 (10)

وزيرة الهجرة

 

منتدى شباب العالم 2022 (11)

الدكتورة غادة والى

 

منتدى شباب العالم 2022 (15)

المهندس طارق الملا وزير البترول

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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