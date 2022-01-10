شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان الجودة: اعتماد 30% من مؤسسات جامعة الأزهر بواقع 24 كلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتوره يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمشيخة الأزهر وحضر اللقاء دكتوره راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهرى، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف والدكتور أحمد عبد الشكور الأمين العام ومساعد رئيس الهيئة.

وقالت الهيئة القومية لضمان الجودة فى بيان لها اليوم الاثنين، إن الدكتوره يوهانسن عيد استعرضت سبل تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالتعليم الأزهرى ، انطلاقا من الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها وتدعمها القيادة السياسية في مصر ، وذلك في اطار خطة هيئة جودة التعليم، قدمت عيد خلال اللقاء عرضا تحليليا لسبل تحقيق تطور نوعى لكافة مؤسسات التعليم الأزهرى من معاهد وكليات وعرض التصور الشامل لهيئة جودة التعليم لجعل كل مؤسسات الأزهر التعليمية مكونا قويا وداعما لمنظومة ومستقبل التعليم في مصر.

وصرحت الدكتوره يوهانسن عيد بأن العرض التحليلي الذي قدمته قد استخلصت أبرز محاوره من تقارير الزيارات المنتظمة من قبل فرق الهيئة لجامعة الأزهر ولمختلف المعاهد الأزهرية في ربوع مصر.

وأضافت عيد بأن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب أعرب عن تقدير فضيلته للتعاون البناء مع الهيئة القومية لجودة التعليم بما يصب لصالح تحقيق تطور مستمر لمنظومة التعليم الأزهري ، الذي يعتبر ركيزة أساسية وقوية لتشكيل سمات مصر الحديثه في كل وقت ورافدا مهما من روافد التعليم في مصر وأن فضيلة الإمام الأكبر قد أشار إلى حرص المشيخة على تشجيع مؤسسات التعليم الأزهرى على التقدم للاعتماد من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم ، وذلك بربط تجديد الترخيص للمعاهد الأزهرية الخاصة باستكمال هذه المعاهد لشروط التقدم للاعتماد.



وعن موقف جامعة الأزهر من الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قالت رئيس الهيئة ، إن جامعة الأزهر جديرة بكل التقدير بانتمائها لأعرق وأقدم مؤسسة علمية بالعالمين العربي والأسلامي ، مؤكدة أن هيئة الجودة تقدر هذه الخطوة التي يستحسنها ويباركها فضيلة الأمام الأكبر أيضا ، وسوف تقدم هيئة الجودة كل الدعم لجامعة الأزهر لاستكمال كل مقومات الاعتماد في أي وقت.



وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه هيئة جودة التعليم في دعم مؤسسات التعليم الأزهرى ، قالت الدكتوره يوهانسن عيد إنها استعرضت مع فضيلة الامام الأكبر النتائج الإيجابية لرقمنة عمل هيئة جودة التعليم ، مما مكنها من الاستمرار في التواصل مع كافة مؤسسات التعليم الأزهرى تحت أي ظرف من الظروف ، مؤكدة حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة من خلال برامج الدعم الفني المستمرة لأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بكل مؤسسات التعليم الأزهري.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد أن الهيئة قامت حتى الآن بتدريب 6000 عضو من المعاهد الأزهرية ، و12500 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة الأزهر، كما قدمت الهيئة دعما فنيا لمعلمي معاهد رياض الأطفال بالأزهر تمثل في عدد 102 دورة تدريبية في 23 محافظة من محافظات مصر .



واختتمت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تصريحاتها ، مشيرة إلى أن نسب الاعتماد بمؤسسات التعليم المختلفة بجامعة الأزهر قد حققت المستهدف منها باعتماد 30% منها حتى الآن بمعدل 24 كلية ، منهم 14 كلية شرعية و10 كليات عملية ، و 8 برامج تعليمية، موضحة أن الزيارة لمشيخة الأزهر والالتقاء بفضيلة الامام الأكبر في إطار التعاون المستمر والبناء بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، ومشيخة الأزهر.