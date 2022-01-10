شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: 735 عملية إرهابية شهدتها القارة الأفريقية في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ارتفاع مؤشر العمليات الإرهابية خلال عام 2021 في القارة الأفريقية مقارنة بالعام الماضي؛ حيث شهدت القارة الأفريقية 735 عمليةً إرهابية تنوعت بين هجمات إرهابية وعمليات انتحارية واغتيالات، وقد واجهت البلدان الأفريقية التي تشهد صراعات العديد من التحديات الأمنية منذ بداية العام الماضي 2021م فضلاً عن انتشار العديد من الأوبئة وجائحة كورونا ، وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار.

وتابع المرصد فى تقرير له: تصدرت حركة «الشباب» التنظيمات الإرهابية الأكثر نشاطًا من حيث عدد العمليات في القارة خلال العام المنصرم، في حين كان العدد الأكبر من القتلى على يد جماعة بوكو حرام مما جعلها الأكثر سفكا للدماء.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن هذا الارتفاع يرجع في المقام الأول إلى استمرار انتقال عناصر داعش إلى القارة مما أدى إلى زيادة رقعة تلك العمليات؛ حيث استهدفت تلك التنظيمات دولًا كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية وفي مقدمتها أوغندا وبنين وتوجو. كما أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها دولة الصومال أثرت بشكل كبير في نمو نشاط حركة «الشباب» المدعومة من قبل تنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي أثار أيضًا طموح الحركة التي ترنو إلى بسط نفوذها وسيطرتها الفكرية والعقدية بل والسياسية.

ونوه المرصد الي انه قد عقد العديد من الدورات والندوات والمحاضرات خلال هذا العام للشباب من مختلف دول العالم وخاصة الدول الافريقية بهدف نشر الوعي وأهميته ودمج جميع فئات المجتمع لتحقيق الأمن والسلام، وترسيخ قيم التعايش والاندماج.