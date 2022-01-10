شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع.

ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 16 درجة وتنخفض الصغرى لـ7 درجات، وتنخفض الصغرى فى شمال الصعيد لـ 5 درجات، مع بداية الأسبوع المقبل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية د وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.