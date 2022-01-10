السيسي يدعو دول العالم إلى العمل على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- أ ش أ:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار "العودة معا" بمدينة شرم الشيخ اليوم /الاثنين - إن المنتدى بات منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.

وأكد الرئيس السيسي حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز.

واختتم الرئيس كلمته معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتماعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

شارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ويستضيف المنتدى عددا كبيرا من الشباب من مختلف أنحاء العالم وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الجاري وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.​