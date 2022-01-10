مشاركون بـ"شباب العالم" يستعرضون تجاربهم في النسخ السابقة من المنتدى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استعرض عدد من الشباب المشاركين منتدى شباب العالم، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تجاربهم تحت شعار "العودة معا"، خلال السنوات الماضية، منهم سارة بدر من مصر، رحاب العياش من تونس، وايزيك بواما من غانا.

ورحب الشباب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاروا إلى أن فكرة المنتدى بدأت في عام 2017 عندما قررت مصر وجود حوار عالمي بين شباب العالم، أكدت على قيم التواجد الإنساني، والدعوة إلى السلام والحفاظ على التنوع والتنمية والسلام والإبداع .

ونوه الشباب إلى أن المنتدى الذي يعقد في نسخته الرابعة تحت شعار "العودة معا" استضاف 80 ألف شاب من دول العالم، ويعقد على مدار أكثر من 63 جلسة، معربين عن سعادتهم باستضافة منصة الأمم المتحدة لتمكين الشباب، ولما توصل إليه المنتدى من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيريسوس أن منتدى شباب العالم، يمثل فرصة هائلة لتقديم الكثير من أفكار الشباب من أجل مستقبل أكثر أمنا وصحة، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم.

ووجه رئيس منظمة الصحة العالمية كلمة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) للمشاركين في المنتدى خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "إن طاقات الشباب وأفكارهم ومواهبهم أساسية من أجل مواجهة التحديات، وعلى رأسها قضية التغير المناخي".