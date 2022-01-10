ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، أحد الأشخاص؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مُرخصة ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أفادت قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالأسلحة النارية غير المُرخصة والمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمسكنه، وبحوزته

(5 قطع سلاح ناري – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي -هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.