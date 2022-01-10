ضبط مُسجل وسيدة بحوزتهما 5 كيلو حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص وسيدة؛ بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية ") بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبصحبته (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام – مبلغ مالي -هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.