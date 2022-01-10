الداخلية تكشف ملابسات إصابة مواطن بطلق ناري في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ملابسات إصابة أحد المواطنين بطلق ناري حال محاولة سرقة سيارته بالإكراه، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق -مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار ناري بالجسم، وما قرره أنه حال سيره بسيارته النصف نقل عائداً من إحدى القرى بدائرة المركز تجاه محل إقامته فوجئ بمجهولين قام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها في محاولة منهما لاستيقافه، إلا أنه تمكن من الهرب بسيارته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان -مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان حيث أمكن ضبط أحدهما حال قيادته لإحدى السيارات "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الشابو)، كما أمكن ضبط الآخر وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجني عليه وأن السلاح المضبوط هو السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.