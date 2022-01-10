لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم.. توفيق يجتمع بقيادات وزير الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

عقد محمود توفيق - وزير الداخلية، اجتماعاً بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية؛ للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم (2022) في نسخته الرابعة، خلال الفترة من (10 حتى 13 الجاري) بمدينة شرم الشيخ.

اطلع وزير الداخلية، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات، مشدداً سيادته على إتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف محمود توفيق، القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

وقام وزير الداخلية بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، تفقد خلالها عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، ووجه بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.