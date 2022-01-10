شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 96 فرصة عمل فى مجال الفندقة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر وفرت 96 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 4000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية: إن الوظائف المطلوبة هي: مساعد رئيس صف، ومضيف بالمطعم، ومضيف بالبار، ومساعد مضيف مطعم ، وطباخ أول ، وطباخ ثاني، وطباخ ثالث، وعامل تجهيز وتحضير ، ومشرف غرف، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ ، وعامل كافتريا العاملين ، ومنقذ ، ومشرف أدوار ، ومشرف غرف، وفني بلاط، وعامل زراعة، وعامل مغسلة.

وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47 بمدينة مرسى علم، مؤكدا أن التقديم يستمر حتى يوم 5 فبراير 2022 .