شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استرداد 21 مليون ليرة لبنانية لـ12 مصرياً فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، نجح في استرداد 21 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 12 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أن ذلك في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا " لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2021، حيث تم اعتماد 18 عقد عمل، وتسوية 29 شكاوي وديا، وحفظ شكوتين، و16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 47 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .

كما قام المكتب بـ 14 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و6 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية ، وبلغ عدد حالات للموافقة علي نقل كفالة إلي كفيل جديد ، و53 حالة.