شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ.

وعقب الافتتاح تبدأ فعاليات الجلسة الرئيسية بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، كما تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وفي إطار الحرص الشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إعطاء فرصة المشاركة في الجلسة الافتتاحية من خلال الحضور الفعلي أو الحضور عن بعد بالنظام الافتراضي، عبر رابط موقع المنتدى: https://virtual.wyfegypt.com./

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.