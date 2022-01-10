شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة "أفصح الخطباء" بجوائز تصل لـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، مسابقة "أفصح الخطباء"، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في مجال الخطابة، وأوسعهم ثقافة، وأكثرهم قدرة على الإيجاز غير المخل، والمواءمة بين اللفظ والمعنى، مع وضع الدليل في موضعه، وأحسنهم إشارة وألطفهم عبارة ، وأدقهم تعبيرًا عن معناه، أقواهم سليقة، وأقربهم طريقة، وأدقهم مراعاة لحال المخاطبين.

وأعلنت الوزارة أن الاختبار في هذه المسابقة على النحو التالى:

أولا : التحريرى ويشمل:

1- كتاب فن الخطابة بين الماضي والحاضر، والكتاب متاح بمكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور، وبفروع الهيئة العامة للكتاب سلسلة (ما) تحت عنوان (ما الخطابة)؟.

2- ما يطلب إليه كتابته من خطب.

ثانيا : الاختبار الشفوى:

فيما يطلب منه الحديث فيه من موضوعات.

جدير بالذكر، أن المسابقة مفتوحة للأئمة والوعاظ والواعظات وأساتذة الجامعة ومعاونيهم والمعلمين وخطباء المكافأة، وتتضمن الجوائز التالية:

الجائزة الأولى: 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 90% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .

الجائزة الثانية: 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 85% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .

الجائزة الثالثة: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 80% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي على حدة .

ثلاث جوائز تقديرية قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه بشرط الحصول على 75% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة .

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على 70% على الأقل في كل من الاختبارين على حدة .

مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بنجاح ، مع ترشيح الأوائل من العاملين بالأوقاف للعمل بالمساجد الكبرى وقوافل شركات البترول وغيرها.