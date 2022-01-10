"مخدرات بملايين".. ضبط 4 عناصر إجرامية بـ 500 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول العامرية – برج العرب) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم 400 طربة من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي– 3 هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالي هاتف محمول.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,000,000) خمسة ملايين جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.