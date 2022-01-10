شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصف شوارع الطيار فكرى والأقصر بحى شمال والمدبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي شمال الجيزة في إزالة كافة التعديات علي الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية وإزالة كشك مخالف بشارع الطيار فكري، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير له من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

كما اطلع علي نسب أعمال الرصف بشارع الأقصر، حيث تم الاستكمال بدءا من شارع البوهي حتي شارع الاعتماد.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الرابطة لشارع المدبح ضمن أعمال التطوير الشامل التي تشهدها عدد من القطاعات بالمحافظة.