شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على منتدى شباب العالم قبل ساعات من انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأوروبية، الضوء على منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى دورته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور بعض قادة وزعماء العالم ووفود وزارية رفيعى المستوى، ومشاركة الشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات فى بيان، أن انطلاق المنتدى يأتى بعد تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا، حيث حرصت إدارة المنتدى على اتخاذ جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية، لتهيئة الأجواء الملائمة للنقاش والحوار بين شباب مصر والعالم، وطرح الرؤى لتحقيق التنمية على كل المستويات.

وحول تناول الإعلام الدولى للمنتدى فى هذا السياق أعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا قبل انطلاق فعالياته اليوم 10 يناير 2022.

ففى الإعلام العربى تم التركيز على مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى المنتدى، كما تناول تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، خلال إحدى ورش العمل، بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابى دولى، ويمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

كما أبرز إعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الحالية؛ فيما اهتم الإعلام الأفريقى بوصول الوفود المشاركة للمنتدى، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم

فى حين ركز الإعلام الأوروبى الناطق بالعربية على مشاركة وفد وزارى قطرى رفيع المستوى للمرة الأولى فى المنتدى، وأيضاً تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثرى مؤقت عن "رحلة العائلة المقدسة" بمتحف شرم الشيخ على هامش أعمال المنتدى.

وذكرت الهيئة أن بعض وسائل الإعلام العربى تناولت الاستعدادات الجارية لانطلاق المنتدى، والمشاركة الواسعة من قبل قادة وزعماء العالم، وذلك على النحو التالى، حيث أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" استضافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر "النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذى يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وقد أنهت إدارة المنتدى جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "الغد" عن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وصل مدينة شرم الشيخ أمس الأحد، فى زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

وأوضح السفير دياب اللوح، أن عباس سيعقد جلسة خاصة مع نظيره المصرى، على هامش أعمال المنتدى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الشقيقة جمهورية مصر العربية، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى الغاشم فى قطاع غزة.

فى حين ذكر موقع "إمارات 24" أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى سيشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم الذى سينطلق فى منتجع شرم الشيخ بمصر اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة عن مصادر دبلوماسية عراقية فى السفارة العراقية بالقاهرة قولها أن رئيس الحكومة الكاظمى سيحضر فعاليات منتدى شباب العالم الذى سينطلق اليوم فى شرم الشيخ ويستمر يومين، وأوضحت المصادر أن المنتدى سيناقش قضايا تتعلق بآثار جائحة كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030 ومستقبل القارة الأفريقية والتكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحويل الرقمى ومواضيع وبرامج أخرى تتعلق بالمياه والتعليم والفن.

وتناولت وكالة أنباء "الحدث" الموضوعات التى ناقشتها ورش العمل التحضيرية، حيث تم تناول آثار جائحة كورونا فى إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية فى، وتنامى دور التكنولوجيا المالية فى الأسواق الناشئة.

كما ناقشت تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافى، ودور الشباب فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان "حياة كريمة"، وإجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان "MUNHRC".

ونقلت صحيفة الأنباء "الكويتية" تصريحات وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بأن منتدى شباب العالم هو أكبر تجمع شبابى دولى، ويمثل فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، وقالت أن الوزارة قامت بربطها بالمشروع القومى «حياة كريمة» عبر دمج جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتدريب والتأهيل فى المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق كذلك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرة أيضا إلى دور المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والمنوط بتأهيل الراغبين فى الهجرة الآمنة عبر تنمية مهاراتهم وإعدادهم للسوق الأوروبية خاصة الألمانية، إلى جانب تقديم المشورة اللازمة لهم.

وأبرزت صحيفة "الخليج" فعاليات الجلسات التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، حيث قالت.. يعد المنتدى الذى دشنته مصر عام 2017 بمبادرة من السيسى، من أهم المنصات الدولية التى انطلقت فى السنوات الأخيرة، لفتح مزيد من النقاشات حول مختلف القضايا، بين الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم، والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل.

وأشارت مصادر بالأمانة العامة للمنتدى، إلى أن إدارة المنتدى تلقت خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من 500 ألف طلب تسجيل، من شباب من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، مشيرة إلى أن جميع الطلبات خضعت لمجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة، والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، وعلى رأس هذه المعايير، اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية، التى تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وتناول موقع "سكاى نيوز عربية" إعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة المنتدى الافتراضية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور للنسخة الرابعة من المنتدى، وسوف تسمح المنصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات المنتدى بالإضافة إلى المشاركة فى ورش العمل الخاصة به، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلى بين جميع المشاركين.

كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلاً عن إمكانية المشاركة افتراضيا فى المنتدى من خلال قائمة شارك المنتدى (online) عبر التسجيل بالبريد الإلكترونى.

وأضاف موقع "دوت الخليج" أن منطقة "الابتكار والإبداع" فتحت أبوابها أمام المشاركين بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت شعار "العودة معًا- Back Together"، وتستمر الفعالية على مدار أيام انعقاد المنتدى، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلًا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.

وتهتم منطقة "الابتكار والإبداع- Freedom.e" بالأنشطة التفاعلية التى تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة، وزيارة المتحف التفاعلى الذى يضم عددًا من الشخصيات التاريخية التى يدور بينها حوار خيالى، مثل كوكب الشرق "أم كلثوم"، والملاكم العالمى "محمد على كلاى”، وعالم الفيزياء "نيوتن"، والملكة المصرية "نفرتارى”، ورائد الفضاء "نيل أرمسترونج"، وأول امرأة تقود طائرة "إيميليا إيرهارت".

ويمنح مسرح "Freedom.e"، فرصة للشباب الموهوب لإلقاء الكلمات والحديث عن القضايا والموضوعات التى يناقشها المنتدى، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من المواهب الشابة من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية وموسيقية متنوعة.

وبشأن المنطقة صديقة البيئة، يعرض أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب عديد من المنتجات صديقة البيئة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتقديم عروض لبعض الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، كما توفر ساحة الابتكار والإبداع تدريب للشباب على تصنيع المنتجات صديقة البيئة والمُعاد تدويرها.

وحول الإجراءات الاحترازية ذكرت "الحدث" أنه يتم استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، حيث تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين ويوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما قامت إدارة المنتدى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، علاوة على استحداث المنتدى هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أى حالة يتم الشك فى إصابتها بأى أعراض كوفيد-19، بالإضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد.

وفى الإعلام الإفريقى تناولت "وكالة أفريقيا" وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون جنسيات مختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وأعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتى تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التى تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وأبرز الإعلام الأوروبى الناطق بالعربية المنتدى حيث ذكر موقع قناة "روسيا اليوم" أن وفدا وزاريا رفيع المستوى من قطر سيشارك فى "منتدى شباب العالم" بنسخته الرابعة، وتعتبر مشاركة الوفد الوزارى القطرى فى منتدى شباب العالم هذا العام، الأولى من نوعها، عقب إعادة العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعد التوقيع على اتفاق العلا بالسعودية فى يناير 2021، بعد قرابة 4 سنوات من المقاطعة.

ومن ناحية أخرى أبرزت القناة تنظيم وزارة السياحة والآثار المصرية معرض أثرى مؤقت عن "رحلة العائلة المقدسة" بمتحف شرم الشيخ تحت عنوان "رحلة العائلة المقدسة" فى متحف شرم الشيخ، وذلك يوم الثلاثاء 11 يناير الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقيم هذا المعرض بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من "منتدى شباب العالم" وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.