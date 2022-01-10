شكرا لقرائتكم خبر عن 40 وحدة مرور متنقلة جديدة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة.

وقال مصدر أمنى ، أن الهدف من تطبيق خطوة وحدات المرور المتنقلة هو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن، مع تقديم كافة الخدمات بطريقة تكنولوجيا و تخفيف الأعباء عن المواطنين و الحد من تواجدهم داخل الوحدات المرورية فى ظل جانحة كورونا لتقليل حد الاصابات.

وأضاف المصدر ، أن وحدات المرور المتنقلة أنه سيتم تطبيقها كمراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات تتضمن إصدار تراخيص تسيير و فحص فنى للمركبات بجميع أنواعها "، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مع حرص الوزارة على إيجاد وتوفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.

وأوضح المصدر ، أنه سيتم توزيع 40 سيارة مرور حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، بهدف تقديم الخدامات المختلفة للسائقين وتقليل تواجدهم داخل وحدات المرور مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.