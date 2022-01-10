​​برلمانيون: خطط القيادة السياسية جعلت مصر قبلة ومنصة حوار لشباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخته الرابعة، ترجمة صريحة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم في بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم فكرة مصرية خالصة أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، ففي العصور السابقة كان الجميع يسمع عن تمكين الشباب؛ ولكن المحصلة على الأرض كانت غير موجودة، ومنذ الوهلة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تفعيل التمكين الحقيقي للشباب وتأهيلهم والاستماع إليهم؛ ولعل وجودهم في كل مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لهذا التمكين بعد التأهيل.

وأشارت أمين سر اللجنة إلى أن الشباب اليوم أصبحت لديهم فرصة عظيمة لتولي مناصب قيادية والجميع سواسية؛ والفيصل في الأمر هو القدرات وأن يطور الشباب من أنفسهم، فالفرصة متاحة للجميع وهذه النقطة لم تكن موجودة في العصور السابقة، الآن الخبرات والقدرات والواقع العملي هو الفيصل، وهذه رسالة قوية مفادها الجد والاجتهاد لحجز مكان في الجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمة تؤمن بالشباب وقدراتهم وخبراتهم في صناعة مستقبل مشرق.

وأكدت رشاد أن منتدى الشباب يلقي الضوء على موضوعات مختلفة وهذا بدوره أيضًا أسهم في إصقال الشباب بالخبرات من خلال البحث والمعرفة للوقوف على ما يجري في العالم وكيفية مواجهته بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن الورش التحضيرية والجلسات الحوارية تهدف إلى زيادة الخبرات واندماج الثقافات المختلفة بين شعوب العالم ومعرفة كيف يفكر الآخرون في مواجهة الأزمات والمشكلات ومن ثم كيفية مواجهتها.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ساعات قليلة وتشرق شمس منتدى شباب العالم في سماء مصر بشرم الشيخ، معلنةً بدء النسخة الرابعة من المنتدي؛ لتؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية التي جعلت مصر قبلة لكل العالم، ومنصة حوار لشباب العالم، على أرض أم الدنيا.

وأضافت أبوشقة أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أكدت أن مصر حاضرة بإمكاناتها وحضارتها لتحلق في سماء القيادة والريادة مع الكبار بين دول العالم، وأن المجهود الجبار المشرف الذي تقوم به اللجنة المنظمة يدل على احترافية عالمية؛ سواء في ورش العمل في التنظيم في الإجراءات الاحترازية وغيرها من اللوجستيات المطلوبة لإنجاح الاحتفالية الكبرى.

ولفتت النائبة إلى أن رؤية وإصرار الرئيس على استمرارية ودورية عقد المنتدى تؤكد حرصه على الاستماع إلى الشباب، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل، وكذلك الرد على كل تساؤلاتهم بشأن خطط الدولة للتنمية في كل المجالات، وأن توجه الرئيس بالاستماع إلى صوت الشباب أصبح منهجاً ومساراً اختارته الدولة منذ تولي الرئيس السيسي القيادة.

وأشادت أبو شقة باختيارات اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، جدول أعمال جلسات المنتدى، مؤكدة أنها هادفة وبناءة وموضوعات جديرة بالاحترام؛ وعلى رأسها جلسة التغير المناخي التي ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لخطة العمل التي ستقوم عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة خطورة تغير المناخ، وما يستتبعه من استضافة مصر نهاية هذا العام قمة المناخ العالمية، لمواجه آثار تغير المناخ.