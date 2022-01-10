"الكهرباء": 240 مليون جنيه لتأمين التغذية في القناة والإسكندرية وغرب الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين مع شركة "ميجا" للإنشاء والصناعات بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليون جنيه، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية بمنطقتي كهرباء القناة والإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان اليوم الأحد، أن العقد الأول يتضمن تنفيذ عملية إنشاء محطة محولات العباسة جهد 66/11 ك.ف، التابعة لمنطقة كهرباء القناة بمهمات من النوع 7 المعزول بالغاز (غير شاملة توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم مفتاح، وذلك حفاظاً على سلامة التشغيل ومجابهة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وأشارت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 114 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالي بمنطقة كهرباء القناة بموازنة العام المالي 2021 - 2022، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وأضافت أن العقد الثاني يتضمن توريد المهمات وتنفيذ الأعمال المدنية وشد الموصلات لعملية إنشاء الخط الهوائي (الحمرا/الضبعة) المزدوج الدائرة، ثنائي الموصل جهد 66 ك.ف بطول 42.5 كم، وتوريد وشد السلك الأرضي ذو الألياف الضوئية وملحقاته واختباره بنظام تسليم مفتاح، وذلك لتأمين تغذيه محطات محولات جهد 66 ك.ف بالساحل الشمالي، وتغذية المدينة السكنية الجديدة بالضبعة بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وبينت الوزارة أن تكلفة المشروع حوالي 126 مليون الجنيه المصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا على اعتمادات مشروعات خطوط الجهد العالي بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالي 2021 - 2022، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 8 أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

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