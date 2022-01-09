شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: توفير 3 أدوية لعلاج الفيروس في الأسواق بنهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن متحور أوميكرون سريع الانتشار، موضحًا أن أعراضه لا تتميز كثيرًا عن أعراض نزلات البرد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» ، أن بعض المصابين بالمتحور الجديد كان يظهر عليهم تغير لون اللسان (يميل للون البني بسبب الإصابة بالفيروس)، موضحًا أن بعض الالتهابات قد تؤدي للطفح الجلدي أيضًا، لافتا إلى أن هذه الفترة سيكون بها زيادة في أعداد الإصابات؛ بسبب تغير الجو، ولأن هذه الفترة هي فترة انتشار فيرسات، مطالبًا بالحذر التام خلال الفترة المقبلة والقيام بالتهوية السليمة، والبعد عن أماكن التجمعات.

وتابع أن زيادة الإصابات لها علاقة بالتجمعات، مؤكدًا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لابد أن يكونوا أشد حذرًا، وتلقي اللقاحات التي لها فعالية لهذا المتحور «ممكن أصاب والإصابة متبقاش كبيرة»، مضيفا أن الموجة تعني زيادة الإصابات وانخفاضها ثم العودة للزيادة مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بانتهاء الموجة الرابعة «ندور على كيفية مجابهة هذا الوباء مش الموجات»، مشيرًا إلى أن اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة، والبحث العلمي يعمل على مدار الدقيقة، ويتم البحث عن «حاجات أكثر فعالية».

وأشار إلى أن التغيرات في البروتوكول تتم على حسب التقدم العلمي، مؤكدًا أنه سيتم إضافة 3 عقارات منهم واحد عن طريق الفم لعلاج كورونا، مشيرًا إلى استيراد لقاح تم التعاقد عليه بكمية كبيرة في نهاية شهر يناير، موضحًا أنه حتى التحورات الجديدة التي حدثت تكون أضعف، والقضاء على الوباء يكون عبر الإجراءات الاحترازية واللقاحات.