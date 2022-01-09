شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها بجانب نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، جرّاء الهجمات التي شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن أكثر من مائتيّ ضحية من المدنيين الأبرياء.



وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن مصر حكومةً وشعباً تؤكد على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب نيجيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف.