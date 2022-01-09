شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب قادة الغد".. شاب نيجيرى يدعو لمكافحة الفساد من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سراج محمد، من نيجيريا، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إنه سعيد بمشاركته فى المنتدى لاستعراض تجربته المدعومة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى ملف التعليم ومكافحة الفساد.

وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365" على هامش المنتدى أن هدفه هو مناقشة كيفية التصدى للفساد ومدى أهمية التعليم فى هذا الصدد لهذا يمثل المنتدى فرصة مهمة له ومنصة ينقل من خلالها رسالته إلى شباب العالم كله. وقال إنه يناشد شباب العالم من خلال هذه المنصة لمشاركته فى المعركة ضد الفساد مؤكدا أن "الشباب هم قادة الغد".

وتابع قائلا إن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة الآراء والخبرات فى مختلف المجالات.

وبات المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقى الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكده قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار "لوجو" المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التى تنقل الوفود المشاركة فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.