شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مشاركون بمنتدى الشباب يطرحون 6 مبادرات لدعم التعليم بالتزامن مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها طرح خبراء التعليم والتكنولوجيا المشاركون بمنتدى شباب العالم 6 مبادرات؛ لمواجهة تحديات جائحة كورونا عالميا، في مقدمتها تأهيل مليون معلم بإفريقيا على مهارات التدريس عن بعد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تعليم ما بعد الجائحة.. مسارات التعافي" قبل يوم من انطلاق المنتدى، في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.





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تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر تجديد حبس محمد الأمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس المتهم محمد الأمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر. المنتخب يطلب زيادة الغرف فى فندق الإقامة بالكاميرون.. والإدارة ترفضطلب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، من إدارة فندق الإقامة فى مدينة جاروا الكاميرونية تخصيص غرف إضافية للبعثة بخلاف الغرف الرسمية وعددها 45 غرفة مخصصة للبعثة المصرية. المنتخب يطلب زيادة الغرف فى فندق الإقامة بالكاميرون.. والإدارة ترفضطلب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، من إدارة فندق الإقامة فى مدينة جاروا الكاميرونية تخصيص غرف إضافية للبعثة بخلاف الغرف الرسمية وعددها 45 غرفة مخصصة للبعثة المصرية.

وأرجع وائل جمعة طلبه من إدارة الفندق لحاجة البعثة المصرية لغرف إضافية لوضع المواد الغذائية والعلاجية بها، حيث اصطحبت البعثة المصرية معها كميات كبيرة من الأطعمة والأدوية، ولكن إدارة الفندق رفضت فى ظل ضيق مساحة الفندق وعدم وجود غرف إضافية.



محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى نجوم مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقيا محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى نجوم مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقيا تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قائمة أغلى النجوم فى مجموعة الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2021، والتى تضم منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. ساديو ماني يعلن التحدى وينتظر محمد صلاح فى نهائى أمم أفريقيا.. فيديو ساديو ماني يعلن التحدى وينتظر محمد صلاح فى نهائى أمم أفريقيا.. فيديو رحب ساديو مانى، قائد منتخب السنغال، بزميليه فى ليفربول الإنجليزي، النجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطنى، ونابي كيتا قائد غينيا، وتمنى التوفيق لهما فى بطولة الأمم الأفريقية، والتى يتنافس فيه اللاعبون الثلاثة على الفوز باللقب. منتدى شباب العالم يستخدم أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا التأمين الطبى.. صور منتدى شباب العالم يستخدم أحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا التأمين الطبى.. صور تعاون منتدى الشباب مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام 2020، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للأحداث على المستوي الإقليمي والدولي والمؤتمرات والمنشآت. الخارجية الأمريكية تدعو للوقف الفورى للقصف الجوى المتواصل فى تيجراىدعت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري للقصف الجوي المتواصل في إقليم تيجراي. الخارجية الأمريكية تدعو للوقف الفورى للقصف الجوى المتواصل فى تيجراىدعت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إلى الوقف الفوري للقصف الجوي المتواصل في إقليم تيجراي.

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