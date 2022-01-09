"قومي المرأة" ينعى تهاني الجبالي: سيدة عظيمة ومناضلة شريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا، والتي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبرت مرسي عن بالغ حزنها لوفاة القاضية الجليلة قائلة: "فقدت مصر اليوم رمزًا عظيمًا من رموز القضاء المصري وأول قاضية مصرية وصاحبة أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية هي السيدة العظيمة المناضلة القاضية تهاني الجبالي التي رحلت عن عالمنا تاركة تاريخ حافل ومشرف من النضال دفاعًا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية ولن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب".