سفيرة سلوفينيا تزور السد العالي وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

زارت سفيرة دولة سلوفينيا ماتيجا بريفولسيك، اليوم الأحد، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان في ثاني زيارة لها للشركة في شهر واحد.

وتفقدت السفيرة خلال الزيارة السد العالي وزمز الصداقة المصري الروسي ومحطات توليد الكهرباء كما تفقدت ديوان عام شركة محطات المائية.

ورافقها خلال الزيارة الملحق التجاري لسفارة دولة سلوفينيا وخبراء مهندسين، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير المحطات المائية التابعه للشركة.

وكان في استقبال السفيرة والوفد المرافق لها المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية، والمهندس ناصر عبدالعزيز بدران رئيس قطاعات الإنتاج.

وفي نهاية الزيارة كرّم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية السفيرة وقدم لها درع الشركة.

يذكر أن السفيرة السلوفينية زارت الشركة الخميس الماضي، وتفقدت قطاع محطتي كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية.

ويذكر أن شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تمتلك ست محطات توليد مائية هم محطة كهرباء السد العالي ومحطة كهرباء خزان أسوان 1 ومحطة كهرباء خزان أسوان 2 ومحطة كهرباء إسنا ومحـطة كهرباء نجع حمادي ومحطة كهرباء أسيوط.