شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة القاهرة" تحصل على الاعتماد الدولى من الهيئة البريطانية ASIC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الزراعة على الاعتماد الأكاديمى المؤسسى الدولى من الهيئة البريطانية ASIC بعدما قام فريق من خبراء الهيئة البريطانية بتقييم كافة الأنشطة والممارسات التطبيقية بالكلية من خلال تحليل الواقع المؤسسى وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان،أن الهيئة البريطانية ASIC هى هيئة اعتماد لمختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية الدولية الأخرى، وهى هيئة معترف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وتعمل تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية فى بريطانيا التابعة لوزارة التعليم البريطانية، ويبلغ عدد الجامعات المعتمدة من تلك الجهة أكثر من 265 جامعة فى بريطانيا، وما يزيد عن 360 جامعة فى أوروبا وأمريكا وآسيا.

وقال الدكتور الخشت، أن هذا الاعتماد الدولى الجديد يأتى فى إطار النقلة النوعية التى حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وتحسين جودة الأداء الإدارى وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية فى التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، وفى إطار الخطة التنفيذية لكلية الزراعة فى ضوء خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع فى تقديم خدمات تعليمية مميزة. كما أنه يلقى الضوء على حجم العمل فى الجامعة والكلية خلال السنوات الماضية والمستمر حتى الآن والذى توج بهذا الاعتماد الدولي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن حصول كلية الزراعة على هذا الاعتماد الدولى سيساهم فى رفع تصنيف الكلية بين الكليات المناظرة لأنه يؤكد على امتثال الكلية للمعايير المعتمدة دوليًا فى التعليم والتعلم، ويعتبر هذا الاعتماد مؤشرًا على تطور شراكات الكلية مع ممثلى المجتمع المحلى والدولى، مع وجود السياسات وخطط التطوير لمختلف أنشطة وممارسات البحث العلمى وخدمة المجتمع بالكلية خلال السنوات الماضية. والكلية لديها خطة ورؤية مستقبلية تسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه أكد الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أن الاعتماد الدولى من الهيئة البريطانية يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسى مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هى ترجمة للدعم غير المحدود الذى يلقاه قطاع التعليم بوجه عام وضمان الجودة على وجه الخصوص من قبل إدارة الجامعة.

وأضاف عميد كلية الزراعة، أن الهيئة البريطانية أكدت فى تقريرها استحقاق الكلية للاعتماد المؤسسى الرائد حيث أشادت لجنة التقييم بالأداء المميز وحجم الإنجاز المنفذ على مستوى إدارات وأقسام وبرامج الكلية المختلفة، وكذلك نسب رضا المستفيدين من الخدمات والممارسات المختلفة المطبقة على مستوى مختلف وحدات الكلية.

وأشار الدكتور سامح عبد الفتاح، إلى أن برنامج الفحص والتقييم من الهيئة البريطانية تنوع بين عروض توضيحية من قبل إدارة الكلية وكذلك عمليات الفحص الوثائقى للأدلة والشواهد المرتبطة بمعايير الاعتماد المؤسسى، والقيام بعقد لقاءات مع ممثلى إدارة الكلية وأعضاء لجنة الاعتماد وكذلك ممثلى هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية والخريجين ورجال الأعمال.