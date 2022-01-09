شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إقبال من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن بدء أعمال الميكنة وتسجيل الملفات الإلكترونية، للمسجلين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة أسوان.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تسجيل حوالى 1.1مليون مواطن بمحافظة أسوان، بواقع 260 ألف ملف عائلي، وذلك قبل بدء تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى إجراء الفحص الطبى الشامل لأكثر من 125ألف مواطن بمحافظة أسوان، باعتبارها ثانى محافظة من محافظات التأمين الصحى الشامل بالصعيد، وأحد المحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه من المقرر أن يتم تقديم الخدمة الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة أسوان من خلال 112وحدة ومركزًا لطب الأسرة، إضافة إلى 11مستشفى، تخدم كافة أنحاء محافظة أسوان، وذلك بتكلفة تصل لـ 2.4 مليار جنيه لإتمام أعمال التطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية فى وحدات ومراكز طب الأسرة، وتكلفة تتخطى 9 مليار جنيه لتطوير المستشفيات المقررة للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل 6 محافظات، وهم (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتى انطلقت بهما المنظومة فى 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد)، والتى انطلقت بها المنظومة فى يوليو 2019، إضافة إلى محافظتى (السويس، أسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال 2022.