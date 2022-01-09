شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات آمنة للتعامل مع حوادث السير .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات الآمنه للتعامل مع حوادث السير مؤكدة أنه عن الاستجابة لحالة طارئة في وسط الشارع يجب اتباع هذة الخطوات، والتى تتضمن إيقاف السيارة على مسافة آمنة مع تشغيل الأضواء التحذيرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب البقاء بعيدا عن مسارات السيارات السريعة، مشيرة إلى أن عبور الطريق يكون عند الضرورة مع الابتعاد عن الشوارع الرئيسية .

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بأن يكونوا متيقظين جيدا للسيارات من الخلف، لافتة إلى أنه يجب التلويح بعلم لتهدئة حركة السيارات .

وكانت وزارة الصحة أكدت أن هيئة الاسعاف المصرية تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات والاستفسارات على خطوطها المخصصة للتعامل مع الجمهور .