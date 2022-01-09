شكرا لقرائتكم خبر عن تهانى الجبالى.. إقامة عزاء الراحلة الأربعاء بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة المستشارة تهانى الجبالى ، إقامة العزاء الرسمى للراحلة يوم الأربعاء المقبل بمسجد أبوبكر الصديق بمنطقة مساكن الشيراتون بالقاهرة، على أن تقيم الأسرة عزاء مساء اليوم بقاعة الشبان المسلمين بطنطا.

وشارك المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا، جاء ذلك بعدما أدى المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

المستشارة تهانى محمد الجبالى مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

تهانى الجبالى، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

ونعى المصريون، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عبر الهاشتاج الذى يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التى تمثل قيمة وطنية كبيرة لمواقفها الشجاعة التى ساهمت فى حماية البلاد من أطماع جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى نعى المستشارة تهانى الجبالى، قال يوسف محمد، "تهانى الجبالي.. الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء، مواقفك لحماية مصر من التنظيم الإرهابى مش هتتنسى، هيحتضنك تراب مصر اللى دافعتى عنه بكل حب.. وإن شاء الله يتقبلك ربنا شهيدة مرض".

وقالت إنجى على، فى نعيها للمستشارة الراحلة، "فعلت ما لم يقدر عليه الرجال وانحازت لوطنها، وكان لها دور عظيم فى ثورة 30 يونيو، وكانت لا تخشى فى الحق لومة لائم، ووقفت فى وجه الإخوان بكل قوة لدرجة أنهم عملوا قانون ليعزلوها من المحكمة الدستورية.. رحلت المرأة الحديدية المستشارة العظيمة تهانى الجبالى بوباء الكورونا.. رحمها الله رحمة واسعة".