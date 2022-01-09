شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بالبساتين أمام مدرسة مصطفى كامل الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين، جنوب القاهرة، أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة الكلحة وبير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر في إطار أعمال توسعة الطريق الدائري، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط القاهرة الكبرى بأحيائها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من حركة المواطنين والمركبات.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بعمل حملة نظافة مكثفة ورفع مخلفات قمامة وأتربة باستخدام معدات الحي بنفق الهلباوي بمنطقة بير أم سلطان ونفق منطقة عزبة النصر.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لرؤساء احياء المنطقة برفع كفاءة الشوارع وتكثيف اعمال النظافة بالميادين العامة والشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وفي إطار توجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاستجابة الفورية لكل ما يستجد من أعمال والاستعداد التام لكل طارئ فقد تلقت غرفة العمليات بحي البساتين بلاغا يفيد بكسر ماسورة مياه وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاحات بشارع بن الوليد بمساكن العرائس أمام مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.

كما قام حي حلوان بناء على الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بمتابعة أعمال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات ليد بمنطقة عرب غنيم وجار استكمال باقي المناطق وفقا للخطة الموضوعة.

واستمرارا لمجهودات أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا فقد قام حي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بالقيام بحملة نظافة ورفع أتربة وتجريد لشوارع مربع غرب المعادى وشارع دمشق .